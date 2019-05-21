DGS geç başvuruları için 'son gün' hatırlatması
2019-DGS'ye girecek adaylar, geç başvurularını bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.
ÖSYM'nin Twitter hesabından DGS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.
Duyuruda, adayların DGS için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.