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Eğitim

DGS geç başvuruları için 'son gün' hatırlatması

2019-DGS'ye girecek adaylar, geç başvurularını bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Burcu Çalık   | 21.05.2019
DGS geç başvuruları için 'son gün' hatırlatması

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.

ÖSYM'nin Twitter hesabından DGS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, adayların DGS için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği kaydedildi.

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