Dolar
18.55
Euro
19.21
Altın
1,770.16
ETH/USDT
1,262.30
BTC/USDT
16,861.00
BIST 100
4,455.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
FETÖ/PDY mensubu firari Uğur Demirok MİT operasyonuyla yakalandı - VTR
logo
Eğitim

MEB'den okullara iki ayda 6,2 milyar lira bütçe

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başından bugüne kadar okullara 6,2 milyar lira bütçe gönderildiğini bildirdi.

Esin Işık   | 12.11.2022
MEB'den okullara iki ayda 6,2 milyar lira bütçe

Ankara

Özer, yaptığı açıklamada, bakanlığın, bu yıl ilk kez eğitim öğretime hazırlık kapsamında başlattığı tüm okullara doğrudan bütçe gönderimi uygulamasının sürdüğünü belirtti.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için her okula ihtiyacı oranında bütçe gönderildiğini, ihtiyacı fazla olana daha çok kaynak aktarıldığını ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları için okullara ilk etapta 3,1 milyar lira bütçe gönderilmişti. Bugün itibarıyla okullarımıza gönderdiğimiz doğrudan bütçenin miktarı 6,2 milyar liraya ulaştı. Okullarımız temizlik, kırtasiye malzemeleri, donatım ve küçük onarımlar için 4,1 milyar lira harcama yaptı. Geri kalan, oluşacak yeni giderler için hazır bekliyor. Gönderdiğimiz bütçe nihai değildir. İhtiyaç oldukça okullarımızı destelemeye, sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Devletin okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçte olduğunu vurgulayan Özer, eğitim yılı başında, "kayıtla ilişkilendirilerek velilerden hiçbir şekilde bağış istenemeyeceğini" ifade ettiklerini anımsattı.

Özer, bu konudaki şikayetler üzerine 398 soruşturma açıldığını, 244 soruşturmanın halen devam ettiğini ve sonuçlanan 154 soruşturmanın yaptırımlarının da uygulama aşamasında olduğunu bildirdi.

Soruşturmalar sonucunda 29 okulun yöneticisine yönelik disiplin cezası teklifi getirildiğini belirten Özer, "Ayrıca 2 okulun müdürünün yöneticilik görevinden alınması teklifi getirildi, biri uygulandı diğeri ise değerlendirme aşamasında bulunuyor." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ/PDY mensubu firari Uğur Demirok MİT operasyonuyla yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'deki seçimle birlikte olumlu haberler geliyor, temennim F16 konusunu geliştirelim
Arap uzmanlar: Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki yakınlaşma bölgenin istikrarı için önemli
Tekirdağ açıklarında karaya oturan yük gemisi kurtarıldı
Adıyaman'da sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapılıyor

Benzer haberler

MEB'den okullara iki ayda 6,2 milyar lira bütçe

MEB'den okullara iki ayda 6,2 milyar lira bütçe

MEB 'Öğretmenlik Kariyer Sınavı' hakkındaki iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu

MEB'den "uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf tutulacaklara" yönelik iddialara ilişkin açıklama

Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor

Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili çalacak

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili çalacak
Bakan Kurum: 135 bin konut ve sosyal eserin inşasına devam ediyoruz

Bakan Kurum: 135 bin konut ve sosyal eserin inşasına devam ediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet