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Eğitim

e-YDS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/12 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 12.11.2022
e-YDS sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün uygulanan e-YDS 2022/12 İngilizcenin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

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