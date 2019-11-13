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Eğitim

MEB'den Atatürk'ü anma etkinliğiyle ilgili inceleme

MEB'den bir okulda düzenlenen 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programının sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Burcu Çalık   | 13.11.2019
MEB'den Atatürk'ü anma etkinliğiyle ilgili inceleme

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB)  Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yılı anma etkinlikleri kapsamında, bir okulda gerçekleştirilen programın sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansıyan görüntüleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. 

Açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme/soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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