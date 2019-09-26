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Eğitim

MEB'den 1. sınıfların okuma bayramları için pedagojik uyarı

İlkokul 1. sınıf öğrencileri için okullarda düzenlenen okuma bayramlarında pedagojik açıdan yanlış uygulamalar yapılmaması yönünde uyarılar içeren yazı, 81 ilin valiliğine gönderildi.

Selma Kasap   | 26.09.2019
MEB'den 1. sınıfların okuma bayramları için pedagojik uyarı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 81 ilin valiliğine, ilkokul 1. sınıf öğrencileri için okullarda düzenlenen okuma bayramlarında pedagojik açıdan yanlış uygulamalar yapılmaması yönünde uyarılar içeren yazı gönderildi.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünden 81 ilin valiliğine gönderilen yazıda, okumanın, insanı engin bilgi, kültür, özgür düşünme, güzel konuşma, liderlik gibi yeteneklerle donattığı, kişinin bakış açısının değişmesini ve kendini daha iyi ifade etmesini sağladığı vurgulandı.

Özellikle ilkokul 1. sınıflarda öğrencilerin okuma heyecanı duymalarını sağlamak için düzenlenen okuma bayramı etkinlikleri için uyarılarda bulunulan yazıda, bunların, birlik, beraberlik, dayanışma, paylaşma ve öz güvenin geliştirildiği, yeteneklerin sergilendiği, coşku ve heyecanın hakim olduğu etkinlikler olması gerektiği belirtildi.

Yazıda, pedagojik esaslar çerçevesinde okuma bayramlarının mayısın üçüncü haftasından önce yapılmaması istendi.

Etkinliklerin sosyal ve kültürel bağlama uygun, dil becerilerini geliştirici olması gerektiği ifade edilen yazıda, okuma ve yazma becerilerini edinemeyen öğrencilerin psikososyal durumlarına duyarlı olunarak sınıflar arası rekabet ortamının oluşturulmamasına dikkat edilmesi gerektiği bildirildi.

Öğrencilerin bireysel farklılıkları esas alınarak okuma sevgisi ve alışkanlığı edinmelerinin sağlanması gerektiğine işaret edilen yazıda, okuma bayramlarının 2023 Eğitim Vizyonu'nda vurgulandığı üzere, öğrencilerin dilin inceliklerini tanımasını, dili özenli ve bilinçli kullanmasını destekleyecek şekilde düzenlenmesi gerektiği kaydedildi.

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