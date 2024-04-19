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Eğitim

MEB'de "görevde yükselme" atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için "görevde yükselme" atama sonuçları açıklandı.

Ömer Olcay  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
MEB'de "görevde yükselme" atama sonuçları açıklandı

Ankara

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına, görevde yükselme yoluyla atamalar yapıldı.

Bu kapsamdaki atama sonuçları, Personel Genel Müdürlüğünün internet adresinde yayımlandı.

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