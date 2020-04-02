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Eğitim

MEB metni Braille alfabesine çeviren program geliştirdi

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin geliştirdiği ve görme engelli öğrenciler için yazıyı Braille alfabesine çeviren program ücretsiz kullanıma sunuldu.

Selma Kasap   | 02.04.2020
MEB metni Braille alfabesine çeviren program geliştirdi

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin geliştirdiği ve görme engelli öğrenciler için yazıyı Braille alfabesine çeviren program, ücretsiz kullanıma sunuldu.

Bakanlık, koronavirüs salgını nedeniyle bir taraftan öğrencilere uzaktan eğitimle ilgili desteklerini sürekli artırırken diğer taraftan da üretime yönelerek ihtiyaç duyulan ürünlerin yerli üretimine öncelik verdi.

Konya'da, görme engelli bireyler için herhangi bir metni Braille alfabesine çeviren yazılım geliştirildi.

Konya Mediha Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler Ortaokulu öğretmenlerinden Nusret Başçiftçi'nin koordinatörlüğünde, Adem Fesli, Levent Vural ve Faruk Eker'in geliştirdiği "bir metni yazıdan kabartmaya (Braille alfabesine) çeviren program" ücretsiz kullanıma sunuldu.

Görme engelli bireylerin okuyup yazmaları için geliştirilen ve uluslararası alanda da genel bir geçerliliği olan kabartma yazıyla ilgili Konya'daki öğretmenler tarafından geliştirilen uygulamanın, görme engelli bireylerin eğitimine büyük katkı sağlayacağı ifade edildi.

Eş değer uygulamaların erişimine, dünyanın farklı noktalarında çok pahalı bir bedel karşılığında imkan sağlandığı, bu sebeple hem Türkiye'de hem de dünyanın pek çok yerinde bu uygulamalardan yeterince faydalanılamadığı vurgulandı.

"Bugünlerde güzel haberler almak hepimizi mutlu ediyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dünyanın zorlu günlerden geçtiğini, Bakanlık olarak tüm imkanlar ve kapasiteyle öğrencilerin, öğretmenlerin ve vatandaşların hizmetinde olduklarını belirtti.

Her geçen gün ekipleriyle birlikte verilen hizmetlerin kapasitesini artırırken, hizmetlerin kalitesini de iyileştirdiklerine işaret eden Selçuk, Konya'daki öğretmenlerin başarısına ilişkin şunları kaydetti:

"Konya'da arkadaşlarımız uzun zamandır çalıştıkları projeyi başarı ile tamamladılar. Bugünlerde güzel haberler almak hepimizi mutlu ediyor. Geliştirilen yazılımla artık görme engelli yavrularımıza eğitim materyallerini daha kolay ulaştırabileceğiz. Bu programa en yaygın dillerin desteğini de ekleyip uluslararası kullanıma da açacağız. Sürece katkı veren Konya İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyit Ali Büyük'e, Nusret Başçiftçi ve projede yer alan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

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