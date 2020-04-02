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Eğitim

MEB, Türk bilim insanlarının veliler için hazırladığı otizm kitabını yayımlayacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Oslo Üniversitesinden bilim insanları Kamil Özerk ve Meral Özerk, velilerimiz için çok değerli bir kitap yazdılar. Bugüne armağan olsun diye. Yarından itibaren dijital kitabımızı ücretsiz olarak okuyabilirsiniz." dedi.

Selma Kasap   | 02.04.2020
MEB, Türk bilim insanlarının veliler için hazırladığı otizm kitabını yayımlayacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram hesabından, "Dünya Otizm Farkındalık Günü"ne ilişkin paylaşımda bulundu. 

Otizmli çocukların "özel çocuklar" olduğunu vurgulayan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar uzak mesafeden gelen gezginler gibi sanki bizlere dünyadaki varlığımızla ilgili önemli şeyleri hatırlatmak için buradalar. Sadece duyularımızla onları anlamaya çalışmak yetmez. Aklımızın ötesinde kalbimiz, gönlümüz devreye girmeli. Normale takılıp kalmak çoğu zaman hizamızı kaybettirir. Herkesin nevrotik olduğu bir dünyada, normalin nevrotik olmak olduğunu unutmaya yol açar. Onların oldukları gibi sevildiklerini bilmeye ihtiyaçları var. Bizim sabrımıza ihtiyaçları var. Selimiye bir günde inşa edilmedi. Kendi şah eserlerini yapmak için buradalar. Onların başarılı olmaları için umutlarına ve hayallerine ulaşmalarına yardımcı olacak insanlara ihtiyaçları var.

MEB olarak hazırız. Oslo Üniversitesinden bilim insanları Kamil Özerk ve Meral Özerk, velilerimiz için çok değerli bir kitap yazdılar. Bugüne armağan olsun diye. Yarından itibaren dijital kitabımızı ücretsiz olarak okuyabilirsiniz."

Dijital kitaba, yarından itibaren Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi "meb.gov.tr" ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi "orgm.meb.gov.tr" adreslerinden erişilebilecek.

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