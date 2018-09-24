MEB, en fazla üretim yapan meslek liselerini açıkladı

MEB'e bağlı okullar bünyesindeki 774 döner sermaye işletmesindeki geçen yıl en fazla üretim yapan 50 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile mesleki eğitim merkezinin isimlerinin yer aldığı liste yayımlandı.

ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), geçen yıl en fazla üretim yapan mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerini yayımladı.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün web sitesi, "http://mtegm.meb.gov.tr/" adresinden yayımlanan listede, MEB'e bağlı okullar bünyesindeki 774 döner sermaye işletmesindeki geçen yıl en fazla üretim yapan 50 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile mesleki eğitim merkezinin isimleri bulunuyor.

Bakanlık, ayrıca okullara ait 81 ildeki üretim toplamlarını da ayrı bir liste olarak yayımladı.

Geçen yıl 81 ildeki mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde bu kapsamda yapılan üretimlerden yaklaşık 217 milyon liralık gelir elde edilmişti.

Muhabir: Selma Kasap