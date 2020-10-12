Euro
9.34
Dolar
7.89
BIST 100
1,178.35
Altın
1,923.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

MEB: Bilgilendirme Formu ve Taahhütname velileri bilgilendirme amaçlı

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığının Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımlanan "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname"nin velileri bilgilendirme amaçlı olduğunu bildirdi.

Yıldız Aktaş   | 12.10.2020
MEB: Bilgilendirme Formu ve Taahhütname velileri bilgilendirme amaçlı

Ankara

Sağlık Bakanlığının Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname"nin velileri bilgilendirme amaçlı olduğu belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, yüz yüze eğitim sürecinde velilerin, çocuklarını okula gönderme veya göndermemeleri durumunda okula sunmaları gerektiği iddia edilen "izin ve taahhütname" dilekçesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Sağlık Bakanlığının Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı 'Bilgilendirme Formu ve Taahhütname' velilerimizi bilgilendirme amaçlıdır. Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz, veliye 'tıbbi müdahale' adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, asılsız olduğu belirtilen dilekçeyle "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname"nin aslı da paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 8 bin 505 Kovid-19 vakası tespit edildi
İngiltere Premier Lig'de 5 koronavirüs vakası tespit edildi
DSÖ: Kovid-19 aşısı aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir
ABD'li ilaç firmasına Kovid-19 antikor testi için 'acil kullanım' yetkisi verildi
DSÖ Genel Direktörü: Virüsün serbestçe dolaşmasına izin vermek ahlak dışıdır

Benzer haberler

MEB: Bilgilendirme Formu ve Taahhütname velileri bilgilendirme amaçlı

MEB: Bilgilendirme Formu ve Taahhütname velileri bilgilendirme amaçlı

Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesi, AB Komisyonu 2020 İlerleme Raporu'na girdi

Liselerde kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 85'e ulaştı

Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor

Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor
Sağlık Bakanlığının 'Kovid-19 Erişkin Hasta Tedavi Rehberi' güncellendi

Sağlık Bakanlığının 'Kovid-19 Erişkin Hasta Tedavi Rehberi' güncellendi
Sağlık Bakanlığı Kovid-19'un psikolojik etkileriyle de mücadele ediyor

Sağlık Bakanlığı Kovid-19'un psikolojik etkileriyle de mücadele ediyor