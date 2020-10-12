Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okul binalarına girmeyerek dışarıda bekleyen velilerimize teşekkür ederiz
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bugün başlayan yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, okul binalarına girmeyerek dışarıda bekleyen velilere teşekkür etti.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili velilerimiz, okul binalarına girmeyerek dışarıda beklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.
Sevgili Velilerimiz,— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 12, 2020
Okul binalarına girmeyerek dışarıda beklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Ancak aynı hassasiyeti bina dışında beklerken de göstermenizi çok rica ederim. Lütfen, mesafeyi koruyalım çünkü sizin sağlığınız; öğrencilerimizin, toplumun sağlığı demek.
Aynı hassasiyetin bina dışında beklerken de gösterilmesini rica eden Bakan Selçuk, "Lütfen, mesafeyi koruyalım çünkü sizin sağlığınız, öğrencilerimizin, toplumun sağlığı demek." uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanı Koca: Her şey sırayla yoluna girecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından, yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasının bugün başlamasına ilişkin, "Her şey sırayla yoluna girecek." mesajını paylaştı.
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Milli Eğitim Bakanlığımızın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrencilerimiz bugün yüz yüze eğitime başladı. Her şey sırayla yoluna girecek. pic.twitter.com/d7suAqWAIw— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 12, 2020