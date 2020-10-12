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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okul binalarına girmeyerek dışarıda bekleyen velilerimize teşekkür ederiz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bugün başlayan yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, okul binalarına girmeyerek dışarıda bekleyen velilere teşekkür etti.

Aylin Dal,Duygu Yener   | 12.10.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okul binalarına girmeyerek dışarıda bekleyen velilerimize teşekkür ederiz Fotoğraf: Osman Uras/AA

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili velilerimiz, okul binalarına girmeyerek dışarıda beklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı. 

Aynı hassasiyetin bina dışında beklerken de gösterilmesini rica eden Bakan Selçuk, "Lütfen, mesafeyi koruyalım çünkü sizin sağlığınız, öğrencilerimizin, toplumun sağlığı demek." uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca: Her şey sırayla yoluna girecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından, yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasının bugün başlamasına ilişkin, "Her şey sırayla yoluna girecek." mesajını paylaştı.

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