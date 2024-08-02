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Eğitim

MEB, 81 ilde "okul öncesi etkinlikleri" düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını artırmak ve çocukların potansiyelini keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla 81 ilde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
MEB, 81 ilde "okul öncesi etkinlikleri" düzenleyecek

Ankara

MEB'den yapılan açıklamaya göre, okul öncesi eğitimin çocuğun hayatındaki önemini vurgulamak, toplumun okul öncesi eğitime yönelik farkındalığını artırmak, aile, çocuk ve okul işbirliğini güçlendirmek amacıyla yurt genelinde il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul müdürlüklerince ağustosta "okul öncesi etkinlikleri" gerçekleştirilecek.

Festival havasında düzenlenecek etkinliklerde, aile-çocuk etkileşimini sağlayan, çocukların geleneksel ve evrensel sanat türü ve tekniklerini tanımalarına, kendi özgün uygulamalarını yapabilmelerine fırsat tanıyan sanat atölyeleri ve çeşitli bilim atölyeleri kurulacak.

Atölyelerin yanı sıra şenliklerde fiziksel faaliyetlerin ön planda olduğu açık hava etkinlikleri ile geleneksel çocuk oyunlarına yer verilecek.

Etkinliklerde, okul öncesi eğitimin önemi konusunda ailelere yönelik bilgilendirme faaliyetleri de yapılacak.

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