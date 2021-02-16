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Eğitim

MEB 500 engelli öğretmen ataması yaptı

500 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı.

Sefa Şahin   | 16.02.2021
MEB 500 engelli öğretmen ataması yaptı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 500 engelli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı.

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, engelli öğretmen adayları, atama sonuçlarını "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden e-Devlet kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek.

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