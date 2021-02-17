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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencimiz daha internet paketli bilgisayarına kavuşuyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencinin daha internet paketli tablet bilgisayara kavuşacağını bildirdi.

Selma Kasap   | 17.02.2021
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencimiz daha internet paketli bilgisayarına kavuşuyor

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimize tablet bilgisayar desteğimiz sürüyor. Bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencimiz daha 25 GB aylık internet paketli bilgisayarına kavuşuyor. Her bir çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Şoföründen teslim görevlisine, sürece emek veren herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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