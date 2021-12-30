MEB, 2022 yılı alan değişikliği takvimini açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği için başvuruları, 7-11 Şubat arasında alınacak.
Ankara
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kadrolu öğretmenlerin alan değişikliği takvimi yayımlandı.
Buna göre, ön başvuruların sistem üzerinden alınması ve onay süreci 7-11 Şubat 2022'de gerçekleştirilecek.
Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat'ta yapılacak.
Atamalar 1 Mart'ta, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran itibarıyla gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.