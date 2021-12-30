Dolar
12.99
Euro
14.69
Altın
1,801.96
ETH/USDT
3,736.90
BTC/USDT
47,456.00
BIST 100
1,869.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki derenin yükselmesi nedeniyle Hurma-Çakırlar yolunu birbirine bağlayan köprü trafiğe kapatıldı. Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki derenin yükselmesi nedeniyle Hurma-Çakırlar yolunu birbirine bağlayan köprü trafiğe kapatıldı.
logo
Eğitim

MEB, 2022 yılı alan değişikliği takvimini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği için başvuruları, 7-11 Şubat arasında alınacak.

Selma Kasap   | 30.12.2021
MEB, 2022 yılı alan değişikliği takvimini açıkladı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kadrolu öğretmenlerin alan değişikliği takvimi yayımlandı.

Buna göre, ön başvuruların sistem üzerinden alınması ve onay süreci 7-11 Şubat 2022'de gerçekleştirilecek.

Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat'ta yapılacak.

Atamalar 1 Mart'ta, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran itibarıyla gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Kovid-19 vakalarının ilk ortaya çıktığı Vuhan’da hayat olağan akışında
Çin'de Kovid-19 önlemlerini ihlal eden 4 kişi sokaklarda teşhir edildi
Rusya yeni yıla gevşetilmiş Kovid-19 önlemleriyle giriyor
İkinci doz Johnson & Johnson aşısı Omicron kaynaklı hastaneye yatışları yüzde 85 azaltıyor
Kovid-19 vaka sayısı artan Ordu'da 'ev ziyaretlerine ara verin' çağrısı

Benzer haberler

MEB, 2022 yılı alan değişikliği takvimini açıkladı

MEB, 2022 yılı alan değişikliği takvimini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin

MEB: Atama mülakatlarında Kılıçdaroğlu'nun atıfta bulunduğu gibi bir Danıştay kararı yok

Milli Eğitim Bakanlığı: Sonuca ilişkin itirazlar titizlikle incelenecektir

Milli Eğitim Bakanlığı: Sonuca ilişkin itirazlar titizlikle incelenecektir
Eğitimde 2021 yılında 'yüz yüze eğitim' ve 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' gündem oldu

Eğitimde 2021 yılında 'yüz yüze eğitim' ve 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' gündem oldu
Türk ve Suriyeli öğrencilere yönelik gerçekleşen SEUP'un tanıtımı yapıldı

Türk ve Suriyeli öğrencilere yönelik gerçekleşen SEUP'un tanıtımı yapıldı