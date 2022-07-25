Dolar
17.84
Euro
18.24
Altın
1,730.52
ETH/USDT
1,543.70
BTC/USDT
22,029.00
BIST 100
2,544.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban, adliyeye sevk edildi
logo
Eğitim

Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı

Yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için bugünden itibaren 29 Temmuz'a kadar 1. nakil tercihleri alınacak.

Selma Kasap   | 25.07.2022
Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanlarını "e-okul.meb.gov.tr" adresinden açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar belli oldu.

Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Nakil süreci başladı

Öte yandan, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları, 1 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları, 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek; sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesinin ifadesi alındı
Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
MSB düzensiz göçmenlerin Yunanistan tarafından Türkiye kara sularına itilişinin görüntülerini paylaştı
Kırıkkale'de aynı aileden 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Benzer haberler

Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı

Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı

LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin raporlar erişime açıldı

MEB okullardaki acil durumlar için yaklaşık 500 bin ilk yardımcı daha yetiştirecek

LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak

LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak
LGS tercihleri bugün sona erecek

LGS tercihleri bugün sona erecek
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı yapıldı

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı yapıldı