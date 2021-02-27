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Eğitim

Liselerde yüz yüze sınavlar 8 Mart'tan itibaren yapılacak

Liselerde birinci dönem yapılamayan yüz yüze sınavlar 8 Mart'tan itibaren gerçekleştirilecek.

Selma Kasap   | 27.02.2021
Liselerde yüz yüze sınavlar 8 Mart'tan itibaren yapılacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Mart pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edileceği açıklanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak.

Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek.


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