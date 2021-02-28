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Eğitim

Bakan Selçuk: Bazı illerimizdeki hızlı vaka artışı okulların açılmasını yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin 2 Mart'a ertelenmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Merve Yıldızalp Özmen   | 28.02.2021
Bakan Selçuk: Bazı illerimizdeki hızlı vaka artışı okulların açılmasını yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için vatandaşlardan özür diledi.

Selçuk, Twitter'daki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim."

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara 2 Mart'ta, illerin salgın koşullarına göre başlanacağını açıklamıştı.

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