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Eğitim

LGS'de ikinci nakil dönemi tercihleri sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil dönemi için tercih süreci tamamlandı. Başvuru sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Burcu Çalık   | 08.08.2019
LGS'de ikinci nakil dönemi tercihleri sona erdi

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için ilki hafta başında tamamlanan nakil yerleştirme sürecinin ikincisi, bugün 17.00 itibarıyla sona erdi.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları, 10 Ağustos Cumartesi duyurulacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

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