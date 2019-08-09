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Eğitim

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Atama sonuçları Bakanlığın resmi web sitesinden öğrenilebilecek.

Burcu Çalık   | 09.08.2019
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Atama sonuçları Bakanlığın resmi web sitesinden öğrenilebilecek.

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