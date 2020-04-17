Euro
7.44
Dolar
6.87
BIST 100
98,398.81
Altın
1,687.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Amsterdam’dan Türk vatandaşlarını getiren uçak Samsun Çarşamba Havalimanına indi
logo
Eğitim

KTÜ Rektörlüğünden sınav açıklaması

Karadeniz Teknik Üniversitesinde sınavların hangi yöntemle yapılacağı konusundaki nihai kararın salgın süreci izlenerek mayıs ayının ilk yarısında verileceği bildirildi.

Tuğba Yardımcı   | 17.04.2020
KTÜ Rektörlüğünden sınav açıklaması

Trabzon

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK), eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı yürütülebilmesi için bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere derslerin uzaktan eğitim sistemiyle yürütülmesi kararının alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, KTÜ'de uzaktan eğitim sürecinde sınavlar ve değerlendirme süreçleri konusunda izlenecek yola ilişkin, şu bilgiler yer aldı:

"Üniversitemiz bu dönemde tüm sınavların yüz yüze yapılması prensibini benimsemiş olmakla birlikte, salgın sürecini bir süre daha takip ederek mayıs ayının ilk yarısında sınavların hangi yöntemle yapılacağı konusunda nihai kararı verecektir.

Verilecek karara göre akademik takvim güncellenerek duyurulacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'den dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel sefer düzenlendi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 847 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 200 bini aştı
İstanbul'da meslek lisesinde üretilen uzaktan kontrollü solunum cihazı tanıtıldı
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Benzer haberler

KTÜ Rektörlüğünden sınav açıklaması

KTÜ Rektörlüğünden sınav açıklaması