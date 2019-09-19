Karadeniz Teknik Üniversitesine 31 akademisyen alınacak
Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 10'u profesör 31 akademisyen alınacağı bildirildi.
Trabzon
KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesinde 3, Tıp Fakültesinde 2, Diş Hekimliği, Edebiyat, Mimarlık ve Sürmene Deniz Bilimleri Fakülteleri ile Maçka Meslek Yüksek Okulunda 1'er profesör görevlendirilecek.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 3, Of Teknoloji Fakültesine 2, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültelerine ise 1'er doçent atanacak.
Ayrıca Tıp Fakültesinde 4, Mühendislik Fakültesinde 3, Diş Hekimliği Fakültesinde 2, Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık ile Sağlık Bilimleri Fakültelerinde 1'er doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.
Kadrolara başvurular 3 Ekim'e kadar yapılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.