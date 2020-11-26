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Eğitim

KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Yıldız Aktaş   | 26.11.2020
KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ön lisans düzeyinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. 

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı. 

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin internet sitesi "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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