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Eğitim

Özel eğitim okuluna kayıtlı öğrencilerle özel eğitime ihtiyacı olmayan kardeşler aynı araçla taşınabilecek

Özel eğitim okuluna kayıtlı öğrencilerle aynı okula veya aynı kampüsteki diğer okullara devam eden, özel eğitime ihtiyacı olmayan kardeşler, aynı araçla taşınabilecek.

Yıldız Aktaş   | 26.11.2020
Özel eğitim okuluna kayıtlı öğrencilerle özel eğitime ihtiyacı olmayan kardeşler aynı araçla taşınabilecek

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Planlama komisyonlarınca, özel eğitim okuluna kayıtlı öğrenciler ile aynı özel eğitim okuluna veya aynı kampüsteki diğer okul ya da okullara devam eden, özel eğitim ihtiyacı olmayan kardeşler tespit edecek.

Bu durumdaki kardeşler, özel eğitime ihtiyacı olsun veya olmasın aynı araçla taşınabilecek.

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