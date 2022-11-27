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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uşak Belediyesi Çocuk Kent Projesi Temel Atma Töreni’nde konuşuyor.
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Eğitim

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Sınavı yapıldı.

Selma Kasap   | 27.11.2022
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı yapıldı

Ankara

2022-KPSS DHBT sınavı 30 ilde, 150 bin adayın katılımıyla düzenlendi. Yaklaşık 20 bin görevlinin yer aldığı sınavda, adaylara 40 soru için 60 dakika cevaplama süresi verildi.

Sınav, 35 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

ÖSYM takvimine göre, DHBT sonuçları, 16 Aralık'ta açıklanacak.

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