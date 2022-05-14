Dolar
15.48
Euro
16.11
Altın
1,811.85
ETH/USDT
1,971.80
BTC/USDT
28,856.00
BIST 100
2,419.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Kırıkkale'de hafızlık eğitimini tamamlayan 32 öğrenci icazet belgesi aldı

Kırıkkale Müftülüğüne bağlı Geylani Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitim alan 32 öğrenci için icazet belge töreni düzenlendi.

Halil İbrahim İdik   | 14.05.2022
Kırıkkale'de hafızlık eğitimini tamamlayan 32 öğrenci icazet belgesi aldı Fotoğraf: Halil İbrahim İdik/AA

Kırıkkale

Nur Cami ve Külliyesi'ndeki törende, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi ve salavat getirildi.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, törende, 32 hafızlık öğrencisinin icazetlerini alacağını belirterek yılda binlerce hafızın yetiştiğini söyledi.

Dünyada Kur'an-ı Kerim hariç tamamı ezberlenen bir kitabın olmadığına dikkati çeken Yaşar, "Yılda binlerce kişi Kur'an'ı ezberliyor. Bu mübarek mekanda ulvi gaye için bir araya geldik. Burada çocukların hafızlıklarını tebrik etmek için toplandık. Hafızlık herkese nasip olmayacak bir olgudur, ilimdir. Bu çocuklarımız canlı birer Kur'an misali aramızda dolaşacaklar ve kendilerinden sonra gelecek nesillere örnek olacaklar." diye konuştu.

Tören, öğrencilere icazet belgeleri ve çeşitli hediyelerin takdimiyle sona erdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu Üyesi Musa Coşkun, din görevlileri, öğrenciler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınının görüldüğü Kuzey Kore'de son 24 saatte 21 kişi daha öldü
Çin'de son 24 saatte 2 bin 72, Hong Kong'da 298 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi
ABD Kovid-19 Koordinatöründen halkın virüse karşı savunmasız kalabileceği uyarısı

Benzer haberler

Kırıkkale'de hafızlık eğitimini tamamlayan 32 öğrenci icazet belgesi aldı

Kırıkkale'de hafızlık eğitimini tamamlayan 32 öğrenci icazet belgesi aldı

Şehit polis memuru için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

Evlatlarını bağımlılıktan kurtaran anneler 'başka canlar yanmasın' diye çabalıyor

Kırıkkale'de öğrenciler 'Çocuk Tarım Akademisi' ile toprağa dokunuyor

Kırıkkale'de öğrenciler 'Çocuk Tarım Akademisi' ile toprağa dokunuyor
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Akgün, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Akgün, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı