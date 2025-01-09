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Eğitim

Katar'daki eğitim programına katılan Türk Arapça öğretmenleri eğitimlerini tamamladı

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden Katar'a "Arapça Eğitim ve Geliştirme Programı" için gelen Arapça öğretmenleri eğitimlerini tamamladı.

Ali Altunkaya  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Katar'daki eğitim programına katılan Türk Arapça öğretmenleri eğitimlerini tamamladı Fotoğraf: Ali Altunkaya/AA

Doha

Milli Eğitim Bakanlığı ile Katar Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Katar'da iki ay Katar Eğitim Bakanlığı, Katar Üniversitesi ve farklı eğitim kurumlarında Arapça Eğitim ve Geliştirme Programı'na katılan 15 Arapça öğretmeni düzenlenen kapanış programı ile sertifikalarını aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Doha Eğitim Müşavirliği tarafından başkent Doha'da düzenlenen sertifika törenine Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, Katar Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı Müsteşarı Dr. İbrahim bin Salih Al Nuaymi, Milli Eğitim Bakanlığı Doha Eğitim Müşaviri Mustafa Adaş ve Katar Türk Okulu öğretmenleri katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Göksu, Arapçanın Kur’an-ı Kerim'in dili olduğunu vurgulayarak, asırlardır ilimin ve medeniyetin dili olduğunu ve bu dilin geniş ve derin kültürel mirasa sahip olduğunu vurguladı.

Türklerin tarih boyunca Arapça öğrenimi ve öğretilmesine ilgisinin bulunduğunu dile getiren Göksu, "Bu tarz işbirlikleri ve eğitimler ile iki ülke arasındaki kültürel bağları geliştiriyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz ise Katar ile Türkiye arasındaki akademik işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Türkiye'de eğitimin çeşitli kademelerinde kapsamlı şekilde Arapça eğitimi verildiğini kaydeden Yılmaz, söz konusu eğitim programından dolayı Katarlı yetkililere teşekkür etti.

Katar Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı Müsteşarı Dr. İbrahim bin Salih Al Nuaymi ise yaptığı konuşmada Katar'ın Arapçayı yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaştırma yönündeki çabalarına vurgu yaparak Türklerin Arapçaya olan ilgisinden bahsetti.

Türk üniversitelerinin ve eğitim kurumlarının Arapçanın öğretilmesine yönelik ilgisinden övgüyle söz eden Nuaymi, eğitim programına katılan Arapça öğretmenlerine teşekkürlerini sundu.

Program katılımcılara sertifika verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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