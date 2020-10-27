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Eğitim

Karadeniz Teknik Üniversitesine 9 öğretim görevlisi alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine 9 öğretim görevlisi alınacak.

Tuğba Yardımcı   | 27.10.2020
Karadeniz Teknik Üniversitesine 9 öğretim görevlisi alınacak

Trabzon

Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ)  yapılan açıklamaya göre, Rektörlük örgütü bünyesindeki Uzaktan Eğitim Merkezinde 3, İş Sağlığı ve Güvenliği, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Teknoloji Transfer Ofisi ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığında ise birer öğretim görevlisi görevlendirilecek.

Ayrıca Maçka Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Bölümü ile Trabzon Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümüne de birer öğretim görevlisi atanacak.

Kadrolara başvurular 9 Kasım'a kadar yapılabilecek.

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