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Eğitim

KPSS Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM, dün yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı.

Özcan Yıldırım   | 26.10.2020
KPSS Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), dün yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.

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