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İstanbul Ayvansaray’da kolonlarında çatlama olan 4 katlı bina, çökme tehlikesiyle boşaltıldı.
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Eğitim

Karadeniz Teknik Üniversitesine 27 akademisyen alınacak

Yapılan açıklamada, açılacak kadrolara başvuruların 31 Mayıs 2021'e kadar "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabileceği bildirildi.

Tuğba Yardımcı   | 18.05.2021
Karadeniz Teknik Üniversitesine 27 akademisyen alınacak

Trabzon

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 27 akademisyen alınacak.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesine 9, Orman Fakültesine 4, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Of Teknoloji ile Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerine ise 1'er profesör atanacak.

Orman Fakültesinde 2, Mühendislik, Of Teknoloji ile İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinde ise 1'er doçent görevlendirilecek.

Mühendislik Fakültesine 2, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesine de 1 doktor öğretim üyesi atanacak.

Ayrıca Trabzon Meslek Yüksekokulu ile Rektörlük Örgütü bünyesindeki Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne de 1'er öğretim görevlisi alınacak.

Kadrolara başvurular, 31 Mayıs 2021'e kadar "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.


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