Dolar
18.57
Euro
18.50
Altın
1,681.15
ETH/USDT
1,630.60
BTC/USDT
21,273.00
BIST 100
4,216.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Eğitim

Karabük'teki meslek liselerinde 2023'te 1,5 milyon lira ciro hedefleniyor

"Fabrika gibi" çalışan Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yıl 1 milyon lira gelire ulaşmayı hedefliyor.

Orhan Kuzu   | 05.11.2022
Karabük'teki meslek liselerinde 2023'te 1,5 milyon lira ciro hedefleniyor Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

Liselerin Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Elektrik ve Elektronik ile Motorlu Araçlar Teknolojileri alanı öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Okulda aldıkları teorik eğitimi atölyelerde beceriye dönüştüren öğrenciler, hem mesleki tecrübe ediniyor hem de harçlıklarını çıkarıyor.

"2021'de meslek liselerine 4 milyon 550 bin liralık makineler kazandırdık"

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, meslek liselerinin fabrika gibi çalıştığını ve öğrencilerin hayata hazırlandığını söyledi.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yapılan projelerle 2021'de meslek liselerine 4 milyon 550 bin liralık makineler kazandırdıklarını belirten Akbaş, Milli Eğitim Bakanlığının meslek liselerine güçlü destek verdiğini anlattı.

Akbaş, Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 2021'de 839 bin lira ciro yaptığını ifade ederek, "İki meslek lisemizde bu yıl şimdiye kadar 863 bin lira ciro yapıldı. Meslek liselerimizin yıl sonu üretimi 1 milyon lirayı bulacak. 2023'teki ciro hedefimiz ise yüzde 50 artışla 1,5 milyon lira." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde ilk kuralar 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek
Amasra'daki patlamadan 21 gün sonra hayatını kaybeden madenci, son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Midilli son yolculuğuna uğurlandı
"5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi" "Modern Zamanın Görünen ve Görünmeyen Aktörleri" oturumuyla sürüyor
Yurt genelinde yarından itibaren yağış başlayacak

Benzer haberler

Karabük'teki meslek liselerinde 2023'te 1,5 milyon lira ciro hedefleniyor

Karabük'teki meslek liselerinde 2023'te 1,5 milyon lira ciro hedefleniyor

Bursalı firma yılda 2 milyon protez diş üretiyor

Safranbolu "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Şehri"nde safran hasadı yapıldı

Bursa'da atıl tarım arazileri yüksek verimli buğday tohumuyla ekonomiye kazandırılıyor

Bursa'da atıl tarım arazileri yüksek verimli buğday tohumuyla ekonomiye kazandırılıyor
Kilis'te mobilya üreten öğrenciler 10 ayda 2 milyon liranın üzerinde ciro yaptı

Kilis'te mobilya üreten öğrenciler 10 ayda 2 milyon liranın üzerinde ciro yaptı
Pancar bereketi Kars Şeker Fabrikası'nda mesaiyi üç katına çıkaracak

Pancar bereketi Kars Şeker Fabrikası'nda mesaiyi üç katına çıkaracak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet