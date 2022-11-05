Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu "2. İstanbul Eğitim Zirvesi" sona erdi
Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Maarif Vakfının düzenlediği, 7 ülkeden eğitim bakanları ile dünyanın alanında uzman eğitim otoritelerini buluşturan 2. İstanbul Eğitim Zirvesi sona erdi.
İstanbul
Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) düzenlediği, 7 ülkeden eğitim bakanları ile dünyanın alanında uzman eğitim otoritelerini "Okulun Geleceği, Pandemi Sonrası Eğitimin İhtiyaçları" temasıyla buluşturan 2. İstanbul Eğitim Zirvesi sona erdi.
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen zirvenin ikinci ve son gününün ilk oturumunda "Kovid Neslinin Geleceği", ikinci oturumda ise "Farklılaştırılmış Eğitim" konuları ele alındı.
Zirvenin son oturumunda ise "Eğitimde Alternatif Arayışlar" konusuna yer verildi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Avcı moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, EdX İş Geliştirme Başkanı John Schwartz, Coursera for Campus Küresel Başkanı Scott Shireman, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Sayar, Peshawar Üniversitesi Eğitim Sosyolojisi ve Öğretmen Eğitimi Profesörü Syed Munir Ahmed ile Afrika Kalkınma Üniversitesi Başkanı Kader Kaneye konuşmacı olarak yer aldı.
"Zengin insanlarla, olmayanlar arasındaki boşluğu kapatıyoruz"
Kovid-19 salgınıyla eğitim sisteminde bir anda sanal eğitim modeline geçildiğini hatırlatan EdX İş Geliştirme Başkanı John Schwartz, bu sayede çok daha geniş kitlelere ulaşılabildiğini kaydetti.
Schwartz konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Size gelip Harvard ve MIT'de kendi içeriklerini, öğrencilere sundukları dersleri dünyadaki herkese bedava sunacaklar desem, ne derdiniz? Hayat boyu öğrenme ekosistemini her yerde, herkese sunuyoruz. Özellikle bu elit okullara girebilecek akıllı ve karşılayabilecek zengin insanlarla, olmayanlar arasındaki boşluğu kapatıyoruz. Günümüzdeki eğitim sisteminde bunu kabullenmemiz, büyümemiz ve bir araç olarak kullanmamız lazım."
"Üç hafta içerisinde milyonlarca öğrenci bir düğmeye basıp çevrim içi eğitime geçti"
Uzaktan eğitimin, yüz yüze eğitimin alternatifi olup olamayacağı konusuna da değinen Schwartz, "Bu soruyu kendime çok sordum ve evet alternatif oluştu. Üç hafta içerisinde milyonlarca öğrenci bir düğmeye basıp çevrim içi eğitime geçti. Salgın boyunca bunun önemini vurguluyorduk. Geriye itenler de oldu. Bunun nasıl gelişeceği konusunda insanların fikri yoktu. Etkilerini bilmiyorlardı ama salgın çok kötü bir şey olsa da sıçrama tahtamızdı. Bütün dünyada tanıdığım herkes bir şekilde çevrim içi eğitim aldı." dedi.
"Çevrim içi eğitim birçok cephede iyi bir araç"
Coursera for Campus Küresel Başkanı Scott Shireman ise sanal eğitimin önemini vurguladı.
Sanal eğitimin de faydalı yönlerinin olduğunu ifade eden Shireman, "Çevrim içi eğitim birçok cephede iyi bir araç. Birincisi eğitim sağlıyor. Üniversite öğrencileri için de yarar. Çünkü önceden size sunulmayan bir esneklik sunuyor. Çevrim içi eğitimin bazı yararları var. Bazıları yüz yüzeden kıyasla çevrim içi daha iyi ve birbirlerini teşvik eden, destekleyen sistemler. Şu an öğrenci odaklı ve elimizdeki araçları kullanarak hem yüz yüze hem de çevrim içi eğitimi geliştirici bir yönde geliştiriyoruz." diye konuştu.
Zirve kapsamında Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen 3.Uluslararası Maarif Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri dağıtıldı.
Yarışmada Pakistan'dan Shajar Zahra birincilik ödülünü alırken Burundi'den Rania Hasan ikinci, Afganistan'dan katılan Mustafa Recebi ise üçüncü oldu.
Dereceye girenler ödüllerini, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'den aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.