Dolar
18.87
Euro
20.16
Altın
1,844.78
ETH/USDT
1,710.30
BTC/USDT
24,829.00
BIST 100
5,134.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

İstanbul'da deprem riskli görülen 93 okuldan tahliyeler sürüyor

İstanbul Valiliği tarafından riskli olduğuna karar verilen 93 okul ile eğitim kurumunda tahliye çalışmaları devam ediyor.

Fatih Çağlar Demirbaş   | 20.02.2023
İstanbul'da deprem riskli görülen 93 okuldan tahliyeler sürüyor

İstanbul

Bu kapsamda B bloğu ile spor salonu riskli ilan edilen Fatih'teki Pertevniyal Lisesi'nde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik başladı. Öğrenciler, okula gelerek, özel eşyalarını aldı. Şehremini Anadolu Lisesi'ne aktarılan öğrencilerin eğitimlerine burada devam edeceği öğrenildi.

Tahliye çalışmaları süren Vefa Lisesi'nin riskli bloğunda eğitim gören öğrenciler okulun sağlam olduğu tespit edilen diğer bölümlerine aktarıldı.

Vefa Lisesi'nin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan duyuruda, okulun Tabhane ile Konak binasında yapılan düzenlemeler ile ikili eğitim formatında eğitim-öğretime başladığı belirtildi.

İstanbul Valiliği, bugün itibarıyla kentte riskli bulunan 93 okul ile eğitim kurumunun öğrencilerinin depreme güvenli okullara nakledileceğini açıklamıştı.

Bu kapsamda, etüt çalışmaları sonucunda 76 okulun yıkılıp yeniden yapılması, 17'sinin ise güçlendirilmesi kararlaştırıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mehmetçik ayakkabısı olmayan vatandaşa botlarını verdi
Bakan Kurum: TOKİ koordinasyonunda 10 ilde inşaat süreçlerini eş zamanlı başlatacağız
Enkazdan 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'in servise çıkarılması planlanıyor
Malatya'da bir sitenin depremde yıkılmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 870 binada enkaz çalışması yürütülüyor

Benzer haberler

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, AB'ye Türkiye'ye destek çağrısı yaptı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, AB'ye Türkiye'ye destek çağrısı yaptı

Doğanlar Holding'den depremzede vatandaşlar öncelikli 1.200 kişilik istihdam kararı

Bakan Kurum: TOKİ koordinasyonunda 10 ilde inşaat süreçlerini eş zamanlı başlatacağız

Enkazdan 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'in servise çıkarılması planlanıyor

Enkazdan 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'in servise çıkarılması planlanıyor
Malatya'da bir sitenin depremde yıkılmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Malatya'da bir sitenin depremde yıkılmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 870 binada enkaz çalışması yürütülüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 870 binada enkaz çalışması yürütülüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet