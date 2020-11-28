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Eğitim

İhtiyaç sahibi 386 binden fazla öğrenciye destek sağlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi Projesi ile ihtiyaç sahibi hanelerde yaşayan 386 binden fazla dezavantajlı öğrenciye destek sağladıklarını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 28.11.2020
İhtiyaç sahibi 386 binden fazla öğrenciye destek sağlandı

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütülen "Türkiye'de Okula Katılımın Artırılması İçin Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi Projesi" ile Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) alan lise çağındaki eğitim desteğine ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarının, okul eğitimine katılımlarını artırmayı ve eğitime devam etmelerini amaçladıklarını belirtti.

Projenin 2019'da başlatıldığını anımsatan Selçuk, "Projeyi, 360 bin lise öğrencisinin kırtasiye masraflarını karşılayabilmesi hedefiyle başlatmıştık. Şu anda desteğimizin ulaştığı öğrenci sayısı 386 bini aştı. Bu öğrencilerin yüzde 50'sinden fazlasını kız öğrenciler oluşturdu. Projemiz sayesinde yardım alan öğrencilerimiz lise eğitimlerine devam etti." bilgisini paylaştı.

Bakan Selçuk, proje kapsamında, dezavantajlı öğrencilerin okulu erken bırakma risklerini önlemeye yönelik çalışmalar yapacaklarını da ifade ederek, "Eğitim, danışmanlık, rehberlik, anket, çalıştay ve etki değerlendirme çalışması gibi aktiviteler gerçekleştireceğiz. Bu sayede kamuoyunda farkındalığın artırılmasını, okula devam konusunda hem ailelerin hem de eğitim alanındaki diğer paydaşların rollerinin önemine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

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