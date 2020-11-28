Euro
9.35
Dolar
7.81
BIST 100
1,328.73
Altın
1,788.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İstanbul’da "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tenis Turnuvası"nın ödül törenine katılıyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Samsun'un Canik ilçesinde Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Yatırımları Temel Atma Törenine katılıyor. Canik Belediyesi Kentsel Dönüşüm Alanının havadan görüntüleri
logo
Eğitim

Özel eğitim uygulama evlerinin sayısı iki katına çıkarıldı

Milli Eğitim Bakanlığı zihinsel engelli ve otizmli öğrencilerin kendilerini ev ortamında hissederek öz bakım becerilerini geliştirebileceği "uygulama evleri"ni 81 ile yaygınlaştırarak, bunların sayısını 220'ye çıkardı.

Yıldız Aktaş   | 28.11.2020
Özel eğitim uygulama evlerinin sayısı iki katına çıkarıldı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1, 2 ve 3. kademeden özel eğitim programının takip edildiği, orta ağır zihinsel yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin ayrı şubelerde devam ettiği Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim uygulama okullarının altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ülke genelindeki 973 özel eğitim uygulama okulunun bünyesinde bulunan, bir evdeki başlıca araç gereçleri barındıran, öğrencilerin öz bakım becerilerini geliştirebileceği, ev işlerini yapabileceği uygulama evleriyle ilgili çalışmalara hız verildi.

Bu çerçevede, 2019'da 101 olan uygulama evlerinin sayısında, bu sene yüzde 100'ün üzerinde artış sağlandı.

"Özel eğitim hizmetlerimizin kapasite ve kalitesinde sürekli iyileştirme yapıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine, özel eğitim hizmetlerinin kapasite ve kalitesinde sürekli iyileştirme yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda özel eğitim uygulama okullarındaki uygulama evlerinin, buradaki öğrencilerin yaşam becerilerinin geliştirilmesinde, dolayısıyla öz güvenlerinin artırılmasında büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Selçuk, şunları kaydetti:

"2019 yılında 61 ilimizde 101 uygulama evi bulunuyordu. Bu hizmeti tüm illerimize yaygınlaştırmak istedik. Aynı zamanda uygulama evlerinin sayısını artırmak istedik. Gerekli yatırımları yaptık ve bu çerçevede çalışmalarımızı da tamamladık. Böylece artık 81 ilimizde en az bir uygulama evi hizmete girmiş oldu. Diğer taraftan 101 olan uygulama evi sayısını da 220'ye çıkararak uygulama evlerine erişimi artırdık. Dolayısıyla uygulama evi sayısında yüzde 100'ün üzerinde artış sağlamış olduk. Süreci başarılı şekilde koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 391 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Uzmanından Kovid-19 testi pozitif çıkanlara 'ilaçları kullanın' uyarısı
Temizlik görevlileri hastanelerin hijyeni için gece gündüz görev yapıyor
Ukrayna'da 16 bin 294 ile 'en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı' kaydedildi
Aşı, Kovid-19 vaka sayılarını tersine çevirecek

Benzer haberler

Özel eğitim uygulama evlerinin sayısı iki katına çıkarıldı

Özel eğitim uygulama evlerinin sayısı iki katına çıkarıldı

Okul öncesinde milli eğitim müdürlüklerince uzaktan eğitime geçme kararı alınabilecek

MEB ve İSO'dan iş gücü piyasasının talebine yönelik kaynakçılık eğitiminde atılım

Bakan Selçuk görme engelli çocuklar için yürütülen çalışmaları paylaştı

Bakan Selçuk görme engelli çocuklar için yürütülen çalışmaları paylaştı
MEB'den ortaokul öğrencilerine 3 bin 300 soruluk kaynak desteği

MEB'den ortaokul öğrencilerine 3 bin 300 soruluk kaynak desteği
Özel eğitim okuluna kayıtlı öğrencilerle özel eğitime ihtiyacı olmayan kardeşler aynı araçla taşınabilecek

Özel eğitim okuluna kayıtlı öğrencilerle özel eğitime ihtiyacı olmayan kardeşler aynı araçla taşınabilecek