Dolar
33.62
Euro
37.07
Altın
2,458.27
ETH/USDT
2,661.90
BTC/USDT
59,594.00
BIST 100
9,982.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile TBMM'de bir araya geldi
logo
Eğitim

İBB'nin yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular yarın başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular yarın başlıyor.

Hasan Hüseyin Kul  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
İBB'nin yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular yarın başlıyor

İstanbul

İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin 8 kız ve 6 erkek yükseköğrenim öğrenci yurdunun 2024-2025 akademik yılında üniversiteli gençlere ev sahipliği yapacağı kaydedildi.

Başvuruların 16-19 Ağustos tarihlerinde alınacağı bildirilen açıklamada, müracaatların "İstanbul Senin" mobil uygulamasındaki İBB Yurt Başvurusu alanı ve "yurt.ibb.istanbul" internet sitesinden çevrim içi olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yüksek öğretim kurumuna kaydının bulunması ve 30 yaşını doldurmamış olması şartlarının arandığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: (Türkiye'yle güvenlik zaptı) Bu iki ülkenin tarihindeki ilk mutabakat zaptıdır
Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Abbas’a, Kur’an-ı Kerim, silah ve bayrak hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'ya katıldı
Türkiye limanlarında 7 ayda 313 milyon tonu aşkın yük elleçlendi

Benzer haberler

İBB'nin yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular yarın başlıyor

İBB'nin yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular yarın başlıyor

Uzmanlar, kira ve yurt sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı

Öğrenci yurtlarında ücretsiz konaklayan emekliler, Bolu'nun doğal güzelliklerini keşfediyor

Sağmalcılar Viyadüğü'nde depreme karşı güçlendirme çalışması yapılacak

Sağmalcılar Viyadüğü'nde depreme karşı güçlendirme çalışması yapılacak
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet