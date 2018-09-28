Hacettepe'nin zirve formülü 'bilimsel araştırma'

ANKARA - SELMA KASAP/YEŞİM SERT KARAARSLAN

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, üniversitelerinin ODTÜ URAP Laboratuvarı ve Times Higher Education (THE) sıralama listelerinde yükselmesine ilişkin, "Aynı anda iki sıralama kuruluşundan birbirini tamamlayan ve destekleyen iki sonuç aldık. Araştırma üniversitesi olmamız, üniversite sıralamalarında yükselmemizde etkili oldu." değerlendirmesini yaptı.

Rektör Özen, Hacettepe'nin ODTÜ URAP tarafından açıklanan "Türkiye'nin en iyi üniversiteleri" sıralamasında birinci sıraya yerleşmesi ve İngiliz sıralama kuruluşu THE tarafından açıklanan listede 501-600 bandında yer almasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Birinci olduklarını AA muhabirlerinden öğrendiğini aktaran Özen, URAP'ın genel sıralamasında yıllardır ODTÜ'nün birinci, Hacettepe Üniversitesinin ise ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

Bu yıl birinci sıraya yerleşmekten büyük gurur duyduklarını dile getiren Özen, "İki gün önce dünya sıralama kuruluşlarından THE'nın listesinde, Türkiye'den Sabancı Üniversitesi ile kamu üniversitelerinden sadece Hacettepe sıralamada yükseldi." bilgisini paylaştı.

"THE" sıralamasında daha önceki yıllarda 601-800 bandında olan Hacettepe Üniversitesinin bu yıl 501-600 bandında yer aldığına dikkati çeken Özen, şöyle devam etti:

"Aynı anda iki sıralama kuruluşundan birbirini tamamlayan, birbirini destekleyen iki sonuç aldık. Herhalde bir üniversite rektörü için bundan daha güzel bir hediye olamaz. Rektör, burada sadece sizin karşınızdaki muhatabınız. Aslında bu sonuçlar, üniversitemizin bin 700'ü aşmış öğretim üyesi, 3 bin dolayındaki öğretim elemanı, 4 bin 500 dolayındaki idari personeli, ama daha da önemlisi 50 yılda bu üniversiteye emek veren sayısını bilemeyeceğiniz kadar akademik ve idari personelin başarısıdır."

YÖK tarafından 10 araştırma üniversitesinden biri olarak Hacettepe'nin seçildiğini hatırlatan Özen, şunları kaydetti:

"YÖK'ün bu seçim süreci çok çağdaş ve adil seyretti. Bu sebeple başta YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü bu süreç, üniversiteleri yarıştırma mantığı temelinde gerçekleşti. Üniversiteler eşitlik üzerine değil adillik üzerine kurgulanır. Üniversite yarışmadır, üniversitedeki öğretim üyeleri de yarışmanın parçasıdır. Araştırma üniversitesi olmamız, üniversite sıralamalarında yükselmemizde etkili oldu. YÖK'e araştırma üniversitesi başvurusu için hazırladığımız raporda, yayınlarımız, kurum dışı kaynaklarla yaptığımız çalışmalar ve uluslararası ilişkilerimizin tümünü yeniden değerlendirdik. Başvurumuzda, güçlü olduğumuz ve geliştirilmesi gereken yönlerimizi gördük ve onların üzerinden politika ürettik. YÖK, araştırma üniversitelerinin kadro imkanlarını ve araştırma kaynaklarını da artırma yönünde söz verdi. Öğretim üyesi kadroları konusunda son bir yılda araştırma üniversitelerine bir ayrıcalık tanıdı. Sayı belki yeterli değil ama bir kadro ilavesi bile araştırma üniversitesi olduğunuz için motive edici. Dolayısıyla sıralamalardaki yükselişimizde doğrudan ya da dolaylı şekilde bunların etkisi olmuştur."

