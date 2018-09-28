Hacettepe, üniversite sıralamasında zirveye çıktı

ODTÜ bünyesinde yer alan "URAP Araştırma Laboratuvarı"nın üniversitelerin akademik performansını özetleyen listesine göre, Hacettepe Türkiye'nin en iyi üniversitesi oldu.

ANKARA - SELMA KASAP

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan "URAP Araştırma Laboratuvarı"nın üniversitelerin akademik performansını özetleyen listesine göre, Hacettepe Türkiye'nin en iyi üniversitesi oldu.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan "URAP Araştırma Laboratuvarı", Türkiye'nin en iyi üniversiteleri sıralamasını belirledi. Sıralamada, lisans mezunu veren 157 üniversite yer aldı.

URAP 2018-2019 Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK'ün yayımladığı veriler kullanıldı.

URAP 2018-2019 Türkiye sıralamasında, bu yıl Hacettepe Üniversitesi ilk sırada yer aldı. Hacettepe Üniversitesi, açıklanan liste ile 2015'ten beri 3 yıldır üst üste koruduğu ikinciliğinin ardından zirveye oturdu. ODTÜ ise URAP sıralamasında 2015'ten beri birinci sıradaydı.

Hacettepe'yi, ODTÜ, İstanbul, İTÜ ve Ankara üniversiteleri izledi. URAP'ın listesinde 6. ve 7. sıralarda vakıf üniversitelerinden Koç ve Bilkent, 8. sırada Gazi, 9. sırada Ege ve 10. sırada Boğaziçi Üniversitesi yer aldı.

URAP 2018-2019 Türkiye sıralama tablolarında yer alan diğer üniversiteler, bugün "http://tr.urapcenter.org/2018/2018-2019-URAP-Turkiye-Siralamasi-Raporu.pdf" adresinden erişime açılacak.

YÖK tarafından açıklanan Türkiye'deki 10 araştırma üniversitesinin 5'i, URAP'ın Türkiye sıralamasının ilk 5'ini oluşturdu.

Türk üniversitelerinin dünyadaki yeri

URAP Koordinatörü Prof. Dr. Ural Akbulut, sıralama listesine ilişkin yaptığı açıklamada, sıralamada bu yıl da etki değeri en düşük yüzde 25'lik dilimde kalan makalelerin değerlendirmeye alınmadığını bildirdi.

Akbulut, ayrıca bin ve daha fazla yazarlı makalelerin de değerlendirmeye alınmadığını belirterek geçmiş yıllarda olduğu gibi yükseköğretimdeki farklılıklar göz önüne alınarak devlet-vakıf, tıp fakültesi olan-olmayan, 2000 yılı öncesi-sonrası kurulan üniversitelerin kendi grupları içinde sıralandığını aktardı.

URAP 2018-2019 Türkiye sıralamasında bu yıl lisans mezunu veren 157 üniversitenin yer aldığına dikkati çeken Akbulut, şu bilgileri paylaştı:

"Üniversitelerin 107'si (yüzde 68) devlet, 50'si (yüzde 32) vakıf üniversitesi. Sıralamada yer alan 157 üniversitede görev yapan öğretim üyesi sayısı 75 bin 104, öğrenim gören öğrenci sayısı ise 2 milyon 308 bin 125'tir. URAP sıralamasında yer alan üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri, Türkiye'deki toplam öğretim üyesi sayısının yüzde 96'sını, birinci öğretimde öğrenim gören lisans ve lisan üstü öğrencilerin ise yüzde 99'unu kapsıyor. Sıralamada yer alan üniversitelerimiz tarafından etki değeri yüksek dergilerde yayınlanan makale sayısı 29 bin 867 oldu. Bu makalelerin yüzde 84'ü devlet üniversiteleri tarafından yayınlandı. Sıralamada yer alan üniversitelerin son beş yılda aldığı toplam 924 bin 681 atfın yüzde 85'i yine devlet üniversitelerine ait. Öğretim üyesi başına öğrenci sayısı, devlet üniversitelerinde ortalama 29,4 iken vakıf üniversitelerinde 37,6 oldu. "

Üniversitelerin bilimsel makale sayısının 2010'dan bu yana sürekli arttığına işaret eden Akbulut, şunları kaydetti:

"Ancak bu artış sırasında, etki değeri en düşük dergilerde çıkan makalelerin sayısının maalesef katlanarak artması nedeniyle ilk 500'deki ve ilk 1000'deki üniversitelerimizin sayısı azalmıştır. URAP’ın 2010-2018 döneminde yaptığı dünya sıralamalarına girebilen üniversitelerimizin toplam sayısı sürekli arttığı halde ilk 500’e ve ilk 1000'e girenlerin sayısındaki azalma eğilimi raporda görülmektedir."