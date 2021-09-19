Geleceğin müzisyenleri, yarı zamanlı müzik eğitim programıyla yetiştirilecek
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin ilköğretim grubuna yönelik programında, öğrencilere birçok enstrümanın yanı sıra solfej ve ritmik okuma dersi verilecek.
Ankara
Türkiye'nin ilk tematik müzik üniversitesi Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından ilköğretim çağındaki öğrenciler için düzenlenen "Yarı Zamanlı Müzik Eğitim Programı" ile geleceğin müzisyenlerinin yetiştirilmesi hedefleniyor.
İlköğretim birinci ve sekizinci sınıf arasındaki öğrencilerin müzikal becerilerini enstrüman yoluyla geliştirmeyi amaçlayan program kapsamında öğrenciler için önce eğitim semineri düzenlendi. Seminerin ardından öğrenciler, İcra Sanatları Fakültesi tarafından düzenlenen müzikal algı ve yetenek sınavına alındı.
Sınavı geçerek eğitim almaya hak kazanan 97 öğrencinin kayıt işlemleri de tamamlandı. 25 Eylül'de başlayacak eğitim programında fagot, flüt, klasik gitar, keman, klarnet (klasik batı müziği), korno, ney, obua, piyano, saz, tambur, ud, viyola, viyolonsel enstrümanları ile solfej ve ritmik okuma dersleri yer alacak.
Eğitim programı, 23 Ocak'ta eğitime katılan öğrencilerin solo performansla sahne alacağı konserle sona erecek.
İlköğretim çağındaki çocukların müzikal becerileri ortaya çıkarılacak
Yarı Zamanlı Eğitim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ceyla Ganiyeva, AA muhabirine, eğitimin amacının, müziği ve sanatı toplumun bütününe yayarak müzik eğitiminin yaygınlaşmasını sağlamak, özellikle ilköğretim çağındaki çocukların müzikal beceri durumlarını ortaya çıkartmak olduğunu belirtti.
Ganiyeva, eğitim programında, öğrencilerin çalgıyı ve müziği gerektiği gibi tanıyarak, tam zamanlı eğitime ön hazırlık süreçlerinde profesyonel müzik eğitimi veren öğretim elemanları ile çalışmalarına imkan sunulduğunu aktardı. Ceyla Ganiyeva, "Erken yaşlarda başlanan yarı zamanlı müzik eğitimi, bireyi tam zamanlı müzik eğitimine hazırlamak için yeterli ve olumlu bir süreçtir. Çocuklar çalgıyı ve müziği tanıyarak, mesleki müzik eğitimine etkin ve verimli bir şekilde devam edebilir." ifadelerini kullandı.
"Öğrenciler hayatları boyunca sanatın içerisinde yer alabilecek kazanımlar elde edecek"
Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Aslı Ceren Yıldırım da ileride farklı mesleklere yönelecek öğrencilerin de alacakları eğitimle hayatları boyunca müziğin ve sanatın içerisinde yer alabilecek kazanımlar elde edeceklerine dikkati çekti.
Programın, başvuran adayların temel müzik eğitimi seviyelerine göre planlandığını ifade eden Yıldırım, eğitim sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Eğitimde öğrencinin müzikal becerilerini, bir çalgı yoluyla geliştirmeyi amaçlayan enstrüman dersleri ile beraber, nota okuma, yazma, söyleme ve temel müzik bilgileri verilecektir. Programda ayrıca öğrencilerin enstrümanlarında daha hızlı ilerlemelerini sağlayan solfej dersleri ile öğrencilerin seslerini doğru ve etkili bir biçimde kullanabilmesini ve topluluk içerisinde şarkıyı uygun olarak seslendirebilmelerini amaçlayan koro dersleri yer alacaktır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.