Gazze'deki hükümet: Savaş 800 bin öğrenciyi eğitim hakkından mahrum bıraktı
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 800 bin öğrencinin eğitim hakkından mahrum edildiği bildirildi.
Gazze
Gazze'deki Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, "Siyonist işgalin Gazze'de yürüttüğü savaş nedeniyle, 7 Ekim'den bu yana 800 bin erkek ve kız öğrenci eğitim haklarından mahrum bırakıldı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Gazze'de çeşitli branşlardan yaklaşık 40 bin lise öğrencisinin üniversite sınavlarına giremediği belirtilerek, öğrencilerin sınava girememesinin "geleceklerini tehdit eden ciddi bir ihlal" olduğu kaydedildi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "kasıtlı olarak kadınları ve çocukları hedef aldığı" vurgulanan açıklamada, binlerce öğrenci ve eğitim çalışanının da öldürüldüğü ve yaralandığı kaydedildi.
Gazze'de eğitim hizmeti veren yapıların, doğrudan ve dolaylı İsrail saldırıları nedeniyle, yüzde 85'inin kullanılamaz halde bulunduğu, savaşın bitmesinden sonra eğitim sürecinin yeniden başlamasında ciddi zorluklar yaşanacağı ifade edildi.
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) dün yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki okulların yeniden faaliyete geçebilmesi için yüzde 76'dan fazlasının yeniden inşa ve tadilata ihtiyacı olduğu" belirtilmişti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 551 Filistinli öldü, 85 bin 911 Filistinli yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.