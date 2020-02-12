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Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları - Kahramanmaraş
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Eğitim

Elazığ'da eğitim öğretime bir hafta daha ara verildi

Elazığ'daki deprem nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bir hafta daha ara verildi.

Suat Öztürk   | 12.02.2020
Elazığ'da eğitim öğretime bir hafta daha ara verildi

Elazığ

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde 17 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretime bir hafta daha ara verildiği bildirildi.

Merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime 17 Şubat'a kadar ara verilmişti.

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