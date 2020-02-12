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Eğitim

2020 KPSS tarihleri açıklandı

2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı 19 Temmuz, KPSS A-Alan Bilgisi sınavı 25-26 Temmuz, ÖABT sınavı 9 Ağustos’ta yapılacak.

Mümin Altaş   | 12.02.2020
2020 KPSS tarihleri açıklandı

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihlerini açıkladı.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl KPSS'ye girecek lisans mezunu adayların 5 Mayıs'tan 20 Mayıs tarihine kadar sınav başvurusu yapabileceğini belirtti. 

2020 KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavının 19 Temmuz, KPSS A-Alan Bilgisi sınavının 25- 26 Temmuz, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavının da 9 Ağustos'ta yapılacağını açıklayan Selçuk, şunları ifade etti: 

"Önlisans mezunları 12-25 Ağustos tarihlerinde sınava başvuru yapabilecek, 18 Ekim'de de sınava girecek. Ortaöğretim mezunları 21 Ağustos-7 Eylül'de KPSS başvurusunda bulunacak. Ortaöğretim mezunları için başvuru tarihi 21 Ağustos-7 Eylül, sınav günü ise 8 Kasım olarak belirlendi. Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav başvuru tarihleri 29 Eylül-7 Ekim. Din Hizmetleri Alan Bilgisi'nden sınava girecek adaylar 29 Eylül- 7 Ekim'de başvuru yapacak, 22 Kasım'da da sınava girecek. KPSS-2020/1 için kurumlar yerleştirme taleplerini 9 Mart-29 Mayıs 2020 tarihlerinde bildirecek, adaylar tercihlerini 14-21 Temmuz tarihlerinde yapabilecek."

Selçuk, KPSS-2020/2 için ise kurumların taleplerini 10 Ağustos-30 Ekim'de bildirebileceğini, adayların tercih işlemlerini 17-24 Aralık'ta gerçekleştirebileceğini vurguladı. 

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