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Eğitim

EKPSS tarihi yeniden belirlenecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın uygulanma tarihinin yeniden belirleneceğini duyurdu.

Yıldız Aktaş   | 08.09.2020
EKPSS tarihi yeniden belirlenecek

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 11 Ekim'de yapılması planlanan EKPSS'nin, Sağlık Bakanlığı "Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu"nun sınavın ilerleyen bir tarihte gerçekleştirilmesi önerisi doğrultusunda, ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. 

Açıklamada, sınav için ek başvuru ile kuraya katılacak adayların müracaat tarihlerinin de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacağı kaydedildi.

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