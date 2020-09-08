EKPSS tarihi yeniden belirlenecek
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın uygulanma tarihinin yeniden belirleneceğini duyurdu.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 11 Ekim'de yapılması planlanan EKPSS'nin, Sağlık Bakanlığı "Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu"nun sınavın ilerleyen bir tarihte gerçekleştirilmesi önerisi doğrultusunda, ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.
Açıklamada, sınav için ek başvuru ile kuraya katılacak adayların müracaat tarihlerinin de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.