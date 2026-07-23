İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor

[1/21] İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki farklı noktalarda çıkan orman yangınları ve söndürme çalışmaları sürüyor.

[2/21] Palermo kenti yakınındaki Monreale ve Pioppo beldeleri arasında kalan dağlık kesimdeki Casaboli ormanında çıkan yangını kontrol altına almak için havadan uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

[3/21] İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki farklı noktalarda çıkan orman yangınları ve söndürme çalışmaları sürüyor. Palermo kenti yakınındaki Monreale ve Pioppo beldeleri arasında kalan dağlık kesimdeki Casaboli ormanında çıkan yangını kontrol altına almak için havadan uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

[4/21] İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki farklı noktalarda çıkan orman yangınları ve söndürme çalışmaları sürüyor. Palermo kenti yakınındaki Monreale ve Pioppo beldeleri arasında kalan dağlık kesimdeki Casaboli ormanında çıkan yangını kontrol altına almak için havadan uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

[5/21] İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki farklı noktalarda çıkan orman yangınları ve söndürme çalışmaları sürüyor. Palermo kenti yakınındaki Monreale ve Pioppo beldeleri arasında kalan dağlık kesimdeki Casaboli ormanında çıkan yangını kontrol altına almak için havadan uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

[6/21] İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki farklı noktalarda çıkan orman yangınları ve söndürme çalışmaları sürüyor. Palermo kenti yakınındaki Monreale ve Pioppo beldeleri arasında kalan dağlık kesimdeki Casaboli ormanında çıkan yangını kontrol altına almak için havadan uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

[7/21] İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki farklı noktalarda çıkan orman yangınları ve söndürme çalışmaları sürüyor. Palermo kenti yakınındaki Monreale ve Pioppo beldeleri arasında kalan dağlık kesimdeki Casaboli ormanında çıkan yangını kontrol altına almak için havadan uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

[8/21] İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki farklı noktalarda çıkan orman yangınları ve söndürme çalışmaları sürüyor. Palermo kenti yakınındaki Monreale ve Pioppo beldeleri arasında kalan dağlık kesimdeki Casaboli ormanında çıkan yangını kontrol altına almak için havadan uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

[9/21] İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki farklı noktalarda çıkan orman yangınları ve bunları söndürme çalışmaları sürüyor. Palermo kenti yakınındaki Monreale ve Pioppo beldeleri arasında kalan dağlık kesimdeki Casaboli ormanında çıkan yangını kontrol altına almak için havadan uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor. Yangının, Pioppo beldesinde yerleşim yerlerinin yakınına ulaşması nedeniyle bazı risk altındaki evlerde yaşayanlar da tahliye edildi.

[10/21] İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki farklı noktalarda çıkan orman yangınları ve söndürme çalışmaları sürüyor. Palermo kenti yakınındaki Monreale ve Pioppo beldeleri arasında kalan dağlık kesimdeki Casaboli ormanında çıkan yangını kontrol altına almak için havadan uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

[11/21] İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki farklı noktalarda çıkan orman yangınları ve bunları söndürme çalışmaları sürüyor. Palermo kenti yakınındaki Monreale ve Pioppo beldeleri arasında kalan dağlık kesimdeki Casaboli ormanında çıkan yangını kontrol altına almak için havadan uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor. Yangının, Pioppo beldesinde yerleşim yerlerinin yakınına ulaşması nedeniyle bazı risk altındaki evlerde yaşayanlar da tahliye edildi.

[12/21] İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki farklı noktalarda çıkan orman yangınları ve söndürme çalışmaları sürüyor. Palermo kenti yakınındaki Monreale ve Pioppo beldeleri arasında kalan dağlık kesimdeki Casaboli ormanında çıkan yangını kontrol altına almak için havadan uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

[13/21] İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki farklı noktalarda çıkan orman yangınları ve söndürme çalışmaları sürüyor. Palermo kenti yakınındaki Monreale ve Pioppo beldeleri arasında kalan dağlık kesimdeki Casaboli ormanında çıkan yangını kontrol altına almak için havadan uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

[14/21] İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki farklı noktalarda çıkan orman yangınları ve söndürme çalışmaları sürüyor. Palermo kenti yakınındaki Monreale ve Pioppo beldeleri arasında kalan dağlık kesimdeki Casaboli ormanında çıkan yangını kontrol altına almak için havadan uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

[15/21] İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki farklı noktalarda çıkan orman yangınları ve bunları söndürme çalışmaları sürüyor. Palermo kenti yakınındaki Monreale ve Pioppo beldeleri arasında kalan dağlık kesimdeki Casaboli ormanında çıkan yangını kontrol altına almak için havadan uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor. Yangının, Pioppo beldesinde yerleşim yerlerinin yakınına ulaşması nedeniyle bazı risk altındaki evlerde yaşayanlar da tahliye edildi.

[16/21] İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki farklı noktalarda çıkan orman yangınları ve söndürme çalışmaları sürüyor. Palermo kenti yakınındaki Monreale ve Pioppo beldeleri arasında kalan dağlık kesimdeki Casaboli ormanında çıkan yangını kontrol altına almak için havadan uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

[17/21] İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki farklı noktalarda çıkan orman yangınları ve bunları söndürme çalışmaları sürüyor. Palermo kenti yakınındaki Monreale ve Pioppo beldeleri arasında kalan dağlık kesimdeki Casaboli ormanında çıkan yangını kontrol altına almak için havadan uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor. Yangının, Pioppo beldesinde yerleşim yerlerinin yakınına ulaşması nedeniyle bazı risk altındaki evlerde yaşayanlar da tahliye edildi.

[18/21] İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki farklı noktalarda çıkan orman yangınları ve söndürme çalışmaları sürüyor. Palermo kenti yakınındaki Monreale ve Pioppo beldeleri arasında kalan dağlık kesimdeki Casaboli ormanında çıkan yangını kontrol altına almak için havadan uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

[19/21] İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki farklı noktalarda çıkan orman yangınları ve söndürme çalışmaları sürüyor. Palermo kenti yakınındaki Monreale ve Pioppo beldeleri arasında kalan dağlık kesimdeki Casaboli ormanında çıkan yangını kontrol altına almak için havadan uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

[20/21] İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki farklı noktalarda çıkan orman yangınları ve söndürme çalışmaları sürüyor. Palermo kenti yakınındaki Monreale ve Pioppo beldeleri arasında kalan dağlık kesimdeki Casaboli ormanında çıkan yangını kontrol altına almak için havadan uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

[21/21] İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki farklı noktalarda çıkan orman yangınları ve söndürme çalışmaları sürüyor. Palermo kenti yakınındaki Monreale ve Pioppo beldeleri arasında kalan dağlık kesimdeki Casaboli ormanında çıkan yangını kontrol altına almak için havadan uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor.