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Eğitim

EKPSS ile kamu kurumlarına yerleştirmeler için tercih süreci başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercihler alınmaya başlandı.

Alper Şaşmaz  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
EKPSS ile kamu kurumlarına yerleştirmeler için tercih süreci başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinden, "2025-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı.

Buna göre, EKPSS sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.

Tercih işlemleri, 27 Ocak Cuma saat 23.59'da sona erecek.

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