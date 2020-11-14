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Eğitim

EKPSS adaylarına saat uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girecek adaylara saat uyarısında bulunuldu.

Yıldız Aktaş   | 14.11.2020
EKPSS adaylarına saat uyarısı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girecek adaylara saat uyarısında bulunuldu.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarın uygulanacak EKPSS'ye girecek adaylara saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacakları hatırlatıldı.

Adayların, sınava giriş belgesinin yanı sıra nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Bunların dışında Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe veya mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı da kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

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