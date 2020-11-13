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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Ara tatilden sonra tüm öğrenciler ve öğretmenler okullarımıza dönmek temennisindeyiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz." ifadesini kullandı.

Barış Gündoğan   | 13.11.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Ara tatilden sonra tüm öğrenciler ve öğretmenler okullarımıza dönmek temennisindeyiz

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, bugün başlayacak ara tatile ilişkin paylaşımda bulundu.

Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

"Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var."

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