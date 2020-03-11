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Eğitim

EKPSS adaylarına 'geç başvuru günü' hatırlatması

ÖSYM Başkanlığından, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS) için geç başvuruların bugün başlayıp yarın saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.

Selma Kasap   | 11.03.2020
EKPSS adaylarına 'geç başvuru günü' hatırlatması

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS) için geç başvuruların bugün başlayıp yarın saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.

ÖSYM'nin Twitter hesabından, EKPSS geç başvuru tarihlerine ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, adayların EKPSS için geç başvurularını internet aracılığıyla bugün ve yarın saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.

EKPSS, ÖSYM tarafından 26 Nisan'da düzenlenecek.

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