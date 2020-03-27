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Eğitim

EKPSS 11 Ekim'de yapılacak

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 11 Ekim'de yapılacak.

Yıldız Aktaş   | 27.03.2020
EKPSS 11 Ekim'de yapılacak

Ankara

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 11 Ekim'de yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında değişiklik yaptığı Sınav Takvimi'ne göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) da 26 Aralık'ta düzenlenecek. 

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 4 Ekim, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 13 Aralık'ta uygulanacak.

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