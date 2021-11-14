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Eğitim

Ehliyet sınavlarında 'animasyonlu soru' dönemi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) e-sınav formatında yapılan ehliyet sınavlarında, sürücü adaylarını gerçek yaşama uygun durumlarla karşılaştıracak animasyonlu soruların sorulması kararı alındı.

Selma Kasap   | 14.11.2021
Ehliyet sınavlarında 'animasyonlu soru' dönemi

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre bakanlık, eğitimde dijitalleşme hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Sınav uygulamalarında sürekli yenilikler yapılarak ehliyet sınavlarının geçerliliği ve güvenilirliğine katkı sağlayan çalışmalar yürütülüyor.

Bakanlık, ehliyet sınavlarında yer alan soruları görsel açıdan zenginleştirmek, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı geliştirmek için animasyonlu sorular kullanma kararı aldı. Adaylar, hazırlanacak animasyonlu sorularda gerçek yaşama uygun durumlarla karşılaşacak.

Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavları hazırlanarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.tr ve http://esinavdeneme.meb.gov.tr/ uzantılı internet adresinde erişime açıldı.

İşitme engelli adaylara sınav desteği

Bu yeniliklerle birlikte ayrıca işitme engelli adaylara sınav desteği için de çalışmalar yapılıyor. İşitme engelli adaylar için işaret dilinde sürücü eğitim setleri ve buna yönelik animasyonlu soruların hazırlığı devam ediyor.

"Uygulama sınavın geçerliliğine ve güvenilirliğine katkı sağlayacak"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ehliyet sınavlarında ilk defa animasyonlu soruların yer almasına ilişkin, "Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmesi istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak." ifadesini kullandı.

Yeni uygulamanın sınavın geçerliliğine ve güvenilirliğine katkı sağlarken bakanlıkça gerçekleştirilen diğer sınavlara da yeni bir bakış açısı getireceğini belirten Özer, şunları kaydetti:

"İşitme engelli adaylarımız için de işaret dilinde sürücü eğitim setleri ve animasyonlu soruların hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tüm çalışmalarımız büyük bir özveriyle yürütülüyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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